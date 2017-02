Doe het goede en niet per se het makkelijke

Je kunt geen televisie aanzetten of daar zijn ze: campagnevoerende politici, aan tafel bij Jinek, onderweg naar de verkiezingen. In paginagrote advertenties, wilde debatten, in meet-ups, op Twitter en met bloemen op een markt. Om te vertellen hoe slecht ons land ervoor staat, of juist hoe gaaf het hier is. Om te vertellen dat er groot gevaar aankomt, van buitenlanders, van benzineauto's of van bankiers. Of ¿ en dat hoor je nu het meest: het gevaar komt van de andere fractievoorzitters. Ze liegen, ze zijn naïef, ze zijn niet te vertrouwen. Of ze zijn stapelgek. Wat moet je daar nu als kiezer mee, al die politici die elkaar zwartmaken? Hoe weet je nu naar wie je moet luisteren? In het oude Griekenland stond de filosoof Socrates bekend om zijn wijsheid en integriteit. Zijn idee van filosofie was niet zozeer dat je op alles een antwoord hebt, maar meer dat je je best doet de juiste vragen te stellen. Socrates bedacht dat het zinvol is om eerst drie vragen te stellen, wanneer iemand over een ander spreekt.

Op een dag kwam Socrates een man tegen, die hem vroeg: 'Weet je wat ik net gehoord heb over een vriend van jou?' 'Wacht even', zei Socrates. 'Voor je me van alles gaat vertellen over die vriend, wil ik jou een paar vragen stellen.' De eerste vraag gaat over waarheid. Hij vroeg de man, of hij helemaal zeker wist, dat wat hij zou vertellen de waarheid was. 'Nee', zei de man. 'Dat weet ik niet zeker, ik heb het alleen maar gehoord.' 'De tweede vraag gaat over goedheid', zei Socrates. 'Wat jij me wilt vertellen over mijn vriend, is dat iets goeds?' Opnieuw moest de man daar negatief op antwoorden. 'Oké', zei Socrates geduldig. 'Laat me je dan de derde vraag stellen. Is het in mijn voordeel dat ik dit nieuws hoor? Kan ik er iets mee doen dat voor mij van belang kan zijn?' De man antwoordde beschaamd: 'Niet echt.' Socrates concludeerde: 'Je wilt me iets vertellen over mijn vriend, waarvan je niet zeker weet of het waar is, waarvan je weet dat het negatief is over de ander en dat bovendien voor mij van geen belang is. Waarom wil je het mij dan eigenlijk vertellen?'



De uitspraken van politici over andere politici zijn de komende weken interessant genoeg om deze vragen van Socrates op los te laten. Weet ik zeker dat het waar is? Is het positief? Is het relevant voor mij? Als je nou niet zoveel met politiek hebt, stel jezelf die drie vragen dan eens voordat je naar een ander luistert. Of beter nog: voordat je begint te praten.