Domeinnamen in Nederland niet goed beveiligd

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), die het domein .nl beheert, heeft daar onderzoek naar gedaan. De stichting keek niet alleen naar de 5,7 miljoen domeinnamen die op .nl eindigen, maar ook naar veelgebruikte domeinen als .com, .biz, .eu en .net. ,,Internationeel doen we het nog best goed'', zegt een SIDN-woordvoerder. ,,We staan in de top vijf van de wereld qua beveiliging. Maar sommige sectoren blijven achter.''



De stichting is kritisch. Banken zouden de belangrijkste gebruikers van DNSSEC moeten zijn, schrijft de SIDN. Ze hebben het meeste last van internetoplichting, zoals phishing en namaaksites. Toch scoren ze juist het slechtst en dat is volgens de SIDN reden tot zorg. ,,Met het sluiten van de fysieke bankkantoren en het verminderen van het aantal pinautomaten wordt de online voordeur van de banken steeds belangrijker.''



Met het oog op de komende Kamerverkiezingen op 15 maart onderzocht de stichting ook 74 sites van politieke partijen, jongerenafdelingen, wetenschappelijke bureaus en voorlichtingsdiensten. Daarvan bleek meer dan de helft onbeveiligd.