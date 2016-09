Donorwet aangenomen na 'enorme blunder' van Kamerlid

Wassenberg vertelt: ,,Ik had een afspraak buiten Den Haag en toen is er iets misgegaan met het tijdschema. De fractie heeft nog geprobeerd me te bereiken, maar ik had tijdens het gesprek mijn telefoon uitstaan."



Toen Wassenberg door een gemiste trein ook nog bleef steken in het openbaar vervoer, miste hij de belangrijke stemming. ,,Dat is niet de schuld van de NS, maar van mij."



Hij had zijn afspraak vroeger op de dag moeten plannen, geeft het Kamerlid toe. ,,Ik had niet de indruk dat het zo spannend zou worden. Maar ik had er natuurlijk bij moeten zijn, ik kan het niet mooier maken."



Senaat

Wassenberg hoopt dat het voorstel van D66 nu sneuvelt in de Senaat, laat hij weten. ,,Onze twee Kamerleden daar weten precies wat ze moeten doen. Ik kan ze alleen adviseren: maak geen afspraken tijdens een stemming."



Overigens vindt ook de Partij voor de Dieren het 'vreselijk belangrijk' dat er meer donoren komen. ,,Alleen heb ik al in jaren geen overheidscampagne meer gezien. Onbekend maakt onbemind." Wassenberg is tegen actieve registratie, omdat mensen zelf moeten kunnen beslissen over hun lichaam.