'Dood van zwerver is een wake-up call'

Misbruik

Het Leger des Heils gaat al jaren met enige regelmaat langs onder de brug om contact te krijgen met de mensen die hier leven. Ook het team Toeleiding en Bemoeizorg zit er bovenop. ,,We zoeken de mensen voortdurend op om met ze in gesprek te raken en ze te leren kennen", vertelt Kleefman. ,,Je moet hun vertrouwen proberen te winnen, want dit zijn mensen met een ontzettend belast verleden."



Kleefman legt uit waarom het zo moeilijk is deze groep te helpen, ondanks de vele pogingen. ,,Deze mensen hebben de meest schrijnende dingen meegemaakt. Ze komen vaak uit gezinnen waar misbruik en mishandeling plaatsvond. Het is een complexe problematiek, want er spelen verschillende zaken: verslavingen, psychische problemen, schulden."



Probleem

En omdat het zo moeilijk is deze mensen te helpen, blijft het probleem voortbestaan. ,,Welkom in de grote wereld en de grote stad", zegt Christien ter Linde, woordvoerder van de burgemeester. ,,Overal slapen mensen buiten. Natuurlijk willen we dit niet en is dit niet wenselijk, maar je kan mensen niet dwingen in een huis te wonen."



Ook Ter Linde stipt aan dat wegsturen alleen maar leidt tot verplaatsing van het probleem. ,,Dan zitten ze daar onder de brug, uit het zicht, beter dan in het centrum." Hoewel instanties en politiek al jaren op de hoogte zijn van de situatie, reageren fractievoorzitters geschokt. Cor van Verk van de PvdA noemt de tragische dood van de 42-jarige Poolse Izabela 'te triest voor woorden'. De zieke vrouw kwam aan haar einde als gevolg van een alcoholverslaving en bivakkeerde samen met haar partner al een jaar onder de brug.



Triest

,,Het is jammer dat er zo'n trieste aanleiding voor nodig is, maar hufterbunkers werken vaak goed, omdat ze dan af zijn van het gezeur van instanties en altijd een dak boven hun hoofd hebben", zegt Van Verk. ,,Het is mensonterend om zo te moeten leven, laat staan doodgaan. Dit is een wake-up call voor Dordrecht." Voor Bert Staat (ChristenUnie/SGP) staat vast dat er iets moet gebeuren. ,,Het verschrikkelijke overlijden van deze vrouw moet de aanleiding zijn om te zoeken naar een oplossing voor een probleem waar we allemaal al veel langer van afweten. Door allerlei andere gebeurtenissen is dit langzaam naar de achtergrond verdwenen. Dit staat nu helemaal niet op de agenda. Het is dringend noodzakelijk dat we hier nu op doorpakken, ook al is het weerbarstige materie.''



Zorgmijders

,,Er wordt veel meer gedaan dan op het eerste oog lijkt", zegt ook gemeentewoordvoerder Mark Benjamin. Maar of dat ook effect heeft? ,,Dit zijn zorgwekkende 'zorgmijders", aldus Kleefman. ,,Mensen die alleen maar met teleurstellingen te maken hebben gehad in hun leven en nooit anders hebben gedaan dan proberen te overleven. Wanneer ze wél in een woning zitten, veroorzaken ze zoveel problemen dat ze er weer uit worden gezet. Maar of ze verloren zijn? Nee, dat zeker niet. Het vereist alleen wel een lange adem."