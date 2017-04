Door gekke Trump gebeurt er eindelijk iets in Syrië

Voor veel mensen vormt elke beslissing van Donald Trump een goede reden om wild te fulmineren tegen diens onaangepaste karakter. Toen de Amerikaanse president afgelopen week, volkomen onverwacht, luchtaanvallen op een Syrische luchtmachtbasis liet uitvoeren, stonden de criticasters weer in de rij om er schande van te spreken. Maar waarom eigenlijk? vroeg ik me af.



We kijken al jarenlang machteloos naar de totale ineenstorting van Syrië, een land dat door een weinig tactvolle despoot is kapotgemaakt. Deze week verschenen er beelden van kinderen die slachtoffers van een gifgasaanval waren, maar we zagen al veel eerder dat mensenrechten werden geschonden en internationale verdragen soms niet meer golden.



Louter uit diplomatieke overwegingen is een volstrekt inhumane situatie gecultiveerd, soms met tragikomische toestanden tot gevolg, zoals de Amerikanen die zowel de militante Koerden als de Turken steunen in hun strijd - twee aartsvijanden met verschillende belangen.



Donald Trump had eerder, toen hij nog geen president was, in kapitalen getwitterd dat hij een militaire interventie in Syrië zeer dom zou vinden: 'Very bad things will happen and from that fight the United States gets nothing'. Dit bericht, van drie jaar geleden, werd gisteren op sociale media gretig verspreid door de chronische tegenstanders van de president. Ze vonden hem niet consistent.



Ik vond dat nogal een matig argument van die beroeps-boeroepers. Dat het een en ander aan Donald Trump mankeert, behoeft geen uitleg, maar de man heeft nu voor het eerst getoond dat hij niet alleen een koppige betweter is. Hij doet kennelijk ook aan voortschrijdend inzicht, op zijn eigen onvoorspelbare manier, iets wat ik meer wereldleiders zou willen aanbevelen.



De geopolitieke impasse in Syrië heeft véél te lang geduurd. Wat de gevolgen van zijn beslissing zullen zijn, kan Trump zelf op dit moment waarschijnlijk ook niet inschatten. Toch heeft hij een statement gemaakt: er valt niet met regels te sollen - Syrië zou alle chemische wapens eerder al hebben ingeleverd, dat was misschien toch een leugen - en het lot van de Syrische bevolking gaat de Amerikaanse president aan het hart.



De toekomst van Syrië blijft ongewis. Maar er gebeurt eindelijk wat, dankzij die gekke Trump, van wie we maar moeten hopen dat hij de controle behoudt.