Door het oog van de naald

De bevolking van het zeventiende-eeuwse hofje waar ik in Amsterdam mijn domicilie heb, bestaat sinds de oprichting uit alleengaande zelfstandige vrouwen van wie een aantal ook werkt. Zo ben ik bevriend geraakt met Mrs A., die 45 jaar van haar leven buitenlands doorbracht als partner van een tropenarts. Zij heeft de hele wereld bereisd en tijdens haar verblijf op vaak exotische plekken de lokale keuken tot de hare gemaakt. Ook wordt zij geregeld bezocht door vrienden uit de hele wereld.



Zo trof ik haar laatst aan tafel in gezelschap van een sikh, een grote man met een witte tulband op het hoofd. Mrs A. kookt als een duivelin en ik mag af en toe bij haar eten. Gisteren schoof ik aan voor een bordje MUHLAHWAJAH, het lievelingsgerecht van de Arabische kalief Harun al-Rashid, die leefde van 766 tot 899.



Gele overalls

Ons bordje was nog niet leeg of wij kregen de schrik van ons leven door een luid brandalarm. Wij moesten ogenblikkelijk het huis verlaten, mochten niet meer met het liftje naar de begane grond waar veel brandweermannen in gele overalls, op het hoofd indrukwekkende helmen met lampjes bovenop, in de weer waren.



Haastig schoten we onze jassen aan, ik plukte mijn laptop met daarin het manuscript van mijn nieuwe boek haastig van de tafel, stopte het in mijn tas op wielen en aangemoedigd door onze directrice, die koelbloedig haar schaapjes naar buiten dreef waar nog meer brandweermannen stonden, haastten wij ons de deur uit.



De gracht was afgezet en wij werden tussen de brandweer- en politieauto's met zachte hand naar de brug gedreven. Daar stonden wij, een huiverende groep oudere vrouwen. We leken wel een groep figuranten voor het stuk Moeder Courage van Bertold Brecht!



Koffiekannen

Hoewel de brandweer in een warme bus koffiekannen had klaargezet om ons op te vangen, nam een van onze medebewoonsters het initiatief om ons naar de Hoftuin, de gezellige horecagelegenheid van de Nederlands Hervormde Diaconie, te begeven om te wachten tot het sein 'veilig' zou worden gegeven.



Dankzij de hartelijke ontvangst met koffie en taart zaten we hier al snel op ons gemak. Een gaslek! Dat was de oorzaak van de overhaaste vlucht uit ons hofje. Een dag eerder was er al sprake geweest van een vage gaslucht, maar nu pas was het urgent en gevaarlijk.



Er was sprake van een 'losgeraakt Amsterdammertje'. Dat paaltje was met enige kracht op zijn plaats teruggezet, waarbij een gasbuis was geraakt. Daardoor baande het gas zich een weg in de kruipruimte onder ons hofje, dat is de versie die ik te horen kreeg. Je moet er niet aan denken dat iemand daar een lucifertje bij zou houden...



Nadat het stof was neergedaald en de rust teruggekeerd, realiseerde ik me pas hoe wij door het oog van de naald waren gekropen. Dankzij koelbloedig en adequaat reageren van onze directrice, de brandweer en de politie was er geen paniek uitgebroken.