'Door mijn ogen heb ik alles gezien in dit leven'

donorregistratieHet fel omstreden D66-plan om meer orgaandonoren te krijgen is dinsdag nipt aangenomen in de Tweede Kamer. De stemming was bijzonder spannend met 75 voor en 74 tegen. In het aangenomen voorstel moeten mensen kiezen of ze wel of geen donor willen zijn. Bij geen keuze worden zij geregistreerd als donor. Wat vind jij van het plan?

Vivianne Helderman, 23 jaar, student bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit:

,,Ik hoorde op school dat er een actief donorsysteem komt en ben erg blij. Er is een schrijnend tekort aan donororganen, donoren zijn hard nodig. Daarom heb ik me ook geregistreerd. Mijn hoornvlies en hart zijn overigens uitgesloten. Mijn hart hoort bij me, vind ik, terwijl ik door m'n ogen alles heb gezien in dit leven.''



,,Wél hoop ik dat er straks extra goede voorlichting komt rond het actieve donorschap. Zo heb ik een vriendin die moslima is en vanwege haar geloof geen donor zegt te mogen zijn. Zij moet weten hoe ze 'nee' kan zeggen. Anders staan er straks veel mensen in het register, die dat eigenlijk helemaal niet willen. Dat kan ook niet de bedoeling zijn."

Anne Nebel, 21, student film & literatuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden en Riënne van Wingerden, 21, spelbegeleider:

Riënne: ,,Ik ben pas net donor. Ik was er al een tijd over aan het nadenken en hoewel ik het geen fijn idee vond, kon ik geen sluitend argument bedenken waarom niet. Toen heb ik me deze zomer aangemeld. Ik dacht: ik neem nu een besluit. Mocht ik later alsnog een goede reden vinden om het niet te zijn, kan ik me altijd uitschrijven.



Anne: ,,Ik ben gróót voorstander van een actief systeem. Ik ben al lang donor, als jij in het ziekenhuis ligt wil je toch ook een orgaan van iemand krijgen? Dan ben je die persoon zielsdankbaar. Ik snap niet waarom zo veel mensen zich niet registreren, ik heb daar discussies met vrienden en kennissen over gehad. Registratie is zó gepiept, je kunt aanvinken wat je wel en niet wilt doneren. Kortom: het is echt luiheid of gemakzucht dat veel mensen die moeite niet nemen."



Riënne: ,,Ik heb mijn huid, zenuwen en hoornvlies wel uitgezonderd. Anders lig je toch minder netjes in de kist en dat vind ik vervelend voor mijn nabestaanden. Alles wat onder m'n kleren zit, mogen ze hebben."

Logo AD Volledig scherm Anne en Riënne. © Paul Bergen

Kilian Jansen, 21 jaar, student International Business and Management Studies (IBMS) aan de Avans Hogeschool Breda:

,,Nee, dit is nieuw voor me, ik had nog niet gehoord dat de Tweede Kamer instemt met het voorstel om een actief orgaandonorsysteem in te voeren. Ik begrijp dat die wens bij veel mensen leeft en er een orgaantekort is, maar zelf vind ik het best een lastige discussie of je mensen zomaar zonder expliciete wens donor kan laten zijn.''



,,Nee, zelf heb ik heb me niet geregistreerd. Op één of andere manier voel ik daar nu niet de behoefte toe, het voelt niet prettig. Uiteraard kan dat in de toekomst veranderen, maar dat is hoe ik er nu in sta."