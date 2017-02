Drama overleden Renata krijgt alsnog staartje

,,Wij zien aanleiding om zowel de medische dienst op het AZC als het detentiecentrum waar cliënten verbleven juridisch aan te pakken'', zo melden ze vandaag in een persbericht. ,,Ook ten aanzien van de individuele zorgverleners' zijn er 'handvaten om via medische tuchtprocedures recht voor cliënten te halen.''



De zorgverlening aan het zieke meisje Renata (8) had beter gemoeten, maar zowel de ouders als individuele zorgverleners valt dat niet te verwijten, stellen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie. Wel was de verslaglegging in medische dossiers onzorgvuldig en ontoereikend en communiceerden zorgverleners in het AZC waar het gezin verbleef te weinig met elkaar'', concluderen beide instanties. De advocaten van de familie van Renata nemen daar geen genoegen mee.



Ziek

Renata kwam met haar familie in juni 2012 vanuit Polen naar Nederland. Nederland stuurde de familie terug, omdat volgens Europese verdragen het land waar asielzoekers zich als eerste melden, verantwoordelijk is voor de beoordeling van het asielverzoek. Het toen 6-jarige meisje bleek bij aankomst in Polen acute leukemie te hebben.



Renata werd ziek maar kreeg volgens haar ouders wekenlang niet de medische hulp die ze nodig had. De doktersassistent in het asielzoekerscentrum nam de klachten van de ouders in hun ogen niet serieus en weigerde het kind door te verwijzen naar een arts. Overal werd het gezin genegeerd, zo vertelden de ouders destijds in het EO-programma De Vijfde Dag.



Toen Renata vier dagen achter elkaar bloedneuzen had, ging het gezin op eigen gelegenheid naar de huisarts. Nadat ze eindelijk een arts hadden gesproken en hij een recept uitschreef voor een bloedonderzoek, werd het gezin vervolgens genegeerd door de medici in het asielzoekerscentrum en werd de bloedtest niet afgenomen. In de dagen hierna werd het gezin opgesloten in een cel, overgebracht naar het detentiecentrum in Rotterdam en uitgezet naar Polen.



Al tijdens de vliegreis ging het steeds slechter met Renata. In Polen moest ze meteen naar een ziekenhuis. Daar werd de diagnose bloedkanker in een vergevorderd stadium gegeven. ,,Waren jullie vijf dagen later gekomen, dan was Renata waarschijnlijk overleden'', kregen haar ouders te horen.



Volgens de advocaat van de ouders had het miesje nooit doodziek in het vliegtuig mogen worden gezet. Ze had, zo meent hij, zorg moeten krijgen in het land waar ze op dat moment was: Nederland.