Drie jaar geëist tegen frauderende Franse ex-minister

De 63-jarige Cahuzac wordt verdacht van belastingfraude en witwassen. ,,U hebt de eer van dit land besmeurd'', zei aanklager Eliane Houlette. Naast de celstraf wil de aanklager ook dat Cahuzac vijf jaar lang geen gekozen ambt mag vervullen.



Cahuzac, zelf een fel criticus van Fransen met buitenlandse bankrekeningen, hield lange tijd vol dat hij niet zo'n buitenlandse rekening had. ,,Wat niet is hersteld, en wat nooit zal herstellen, is de schade die dit land is aangedaan'', aldus de aanklager. ,,Dit land is een lachertje geworden.''



Proces

Het proces tegen de inmiddels 64-jarige Cahuzac begon deze maand. Hij wordt verdacht van belastingfraude, witwassen en foutieve aangiftes van zijn vermogen toen hij in 2012 toetrad tot de regering. Zijn aftreden begin 2013 bracht de 'voorbeeldige' reputatie van de kersverse regering Hollande al snel ernstige schade toe.