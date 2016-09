Drone filmt bijzondere ontmoeting tussen kajakker en wilde orka

Voor Stewart is het al de derde keer dat hij met wilde orka's zwemt. De watersportliefhebber, die ook surft en duikt, was aan het kajakken in Army Bay in Auckland toen hij twee orka's zag zwemmen. Hij peddelde iets dichterbij en klom uit zijn bootje om met een van de dieren te zwemmen. De drie tot vier meter lange orka is speels en draait om de zwemmende man heen, tot Stewart weer terug in zijn bootje klimt.



Onovertreffelijk

Fotograaf Sam Kynman-Cole wist de bijzondere ontmoeting prachtig in beeld vast te leggen. ,,Ik vind het fantastisch dat ik dit moment heb kunnen opnemen. Als ik zelf het water op ga, zorg ik er altijd voor dat ik mijn GoPro bij me heb, maar tot gisteren had ik nog nooit iets wat de moeite waard is kunnen filmen", zegt de fotograaf tegen de Nieuw-Zeelandse website stuff.co. ,,Ik hoop dat ik ooit zelf een bijzondere ontmoeting heb met zeedieren, maar het zal moeilijk zijn deze beelden te overtreffen."



Kritiek

Er is echter ook kritiek, want het is wettelijk verboden om binnen honderd meter van een walvis te zwemmen. ,,Fantastische beelden, maar de zwemmer breekt wel de wet. Als er iets was mis gegaan, was de schuld op de orka geschoven", klinkt het in de commentaren onder de video.



Er staat een boete van tienduizend dollar (bijna zevenduizend euro) op het overtreden van de wet.