Druk, druk, druk na winnen Nobelprijs

Ben Feringa, hoogleraar synthetische organische chemie in Groningen, kreeg dit jaar de Nobelprijs voor de Scheikunde. Maar de geboren Drent is niet het type dat nu naast zijn schoenen gaat lopen, bezweert zijn secretaresse Tineke Kalter-Meuken.



U was mee naar de uitreiking in Stockholm. Hoe deed Feringa het?

,,Echt geweldig. Ik vond het fantastisch om te zien hoe hij daar zat te glunderen. Maar goed, dat doet hij ook als iemand van zijn vakgroep in een wetenschappelijk tijdschrift publiceert. Of als hij een student een proef ziet doen.''



Is hij veranderd door die Nobelprijs?

,,Welnee. Hij vindt het natuurlijk een enorme eer, maar hij blijft de vriendelijke en bescheiden mens die hij altijd al was. Vergeet niet, binnen de wetenschappelijke wereld was hij al een ster. Alleen is hij dat nu ook voor de buitenwacht.''