Dubieus onderzoek

,,Jonge moslims doen minder aan geloof dan ouders.'' Afgelopen weekend bracht Trouw dit nieuws op de voorpagina. Nu.nl, NOS.nl en NRC.nl berichtten er ook over. Moskeebezoek neemt af onder Nederlandse moslimjongeren en bij een drankje af en toe splijt de aarde niet meteen open, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Ze seculariseren, schrijft Trouw. Eindelijk, denken sommigen vast na het lezen van dit nieuws. Die lui zitten hier al 50 jaar, dat mag ook wel eens. Nou, I hate to burst your bubble maar ik geloof er niks van.



Die onderzoekers hebben ongetwijfeld hun werk goed gedaan hoor, daar ligt het niet aan. Alleen, lees even mee wie ze precies hebben ondervraagd: 5.000 scholieren die in 2010 14 of 15 jaar waren. Sociologen van de Universiteit Utrecht volgden een paar jaar hun ontwikkeling en spraken ook de ouders.



Ik begrijp niet dat de onderzoekers zulke conclusies durven te trekken uit deze gegevens. Weten ze wel waar de wereld van pubers allemaal om draait op die leeftijd? Vast niet om hun liefde voor God. ,,Moslimjongeren drinken gemiddeld vaker alcohol dan hun ouders.'' Joh! Dat is wat ze doen op die leeftijd: experimenteren. Denk je dat die ouders die nu vijf keer per dag in de moskee bidden, nooit een biertje hebben geprobeerd? Lees de verhalen van de eerste gastarbeiders er maar even op na. ,,Een kwart van de ondervraagde jongeren leest minder in de koran dan hun ouders.'' Wow, dat vind ik nog een heel nette score voor die leeftijdscategorie. Een eeuwenoud boek ter hand nemen terwijl de verleidingen van Netflix, Pokemon Go, YouTube en weet ik veel allemaal je om de oren vliegen? Een boek bovendien dat in een andere taal is geschreven dan je moedertaal?



Driekwart van de jongeren doet dat dus gewoon. ,,Dertig procent van de jongens gaat minder naar de moskee dan hun vader.'' Nee toch zeker! Misschien omdat ze op vrijdagmiddag (wanneer de wekelijkse kerkdienst van de moslims plaatsvindt) nog in de schoolbanken zitten? En ook hier weer: het lukt 70 procent dus wel. Hoe kan dat, dat is pas een vraag waar ze verder onderzoek naar hadden moeten doen.



Dat jongens in die leeftijd niet in de moskee te vinden zijn, zegt helemaal niets over een eventuele secularisering. Ten eerste kun je preken tegenwoordig ook gewoon vanuit je bureaustoel beluisteren op internet. En ten tweede is het algemeen bekend dat jongens pas op latere leeftijd, pak 'm beet vanaf hun 20ste, serieus aandacht aan hun geloof beginnen te schenken. Ik heb dat inmiddels vaak genoeg in mijn eigen omgeving gezien. En laten de onderzoekers nu net gestopt zijn met monitoren voordat die jongeren 20 werden.



Ik zelf vond het trouwens op die leeftijd ook maar niks om elke dag weer die vijf gebeden te moeten verrichten. Een paar weken lang fakete ik het zelfs, totdat mijn moeder erachter kwam. Nu sla ik er nooit een over.



Misschien zie ik het verkeerd hoor en zijn moslims inderdaad langzaam hun geloof aan het loslaten. Maar ik wacht liever verder onderzoek af voor ik dat zomaar aanneem.