Duiker en haai zijn al zeven jaar beste knuffelmaatjes

Rick Anderson doet al 27 jaar aan duiken en runt zijn eigen duikschool. Zijn bijzondere vriendinnetje is 1m80 groot. Ze heeft geen naam, maar hij herkent haar aan de tekening op haar rug.



,,Ik begon een jaar of zeven geleden met haar te spelen toen ze amper 15 centimeter groot was," vertelt hij. ,,Ik benaderde haar heel voorzichtig om haar niet bang te maken en begon haar dan te aaien. Toen ze aan me gewend was, nam ik haar in mijn hand en praatte ik zachtjes tegen haar door mijn ademautomaat. Tijdens de volgende seizoenen herkende ze me en zwom ze naar me toe voor een aai en een knuffel. Ze raakte al snel aan me gewend - tot het punt waarop ze naar me toe zwemt wanneer ik voorbij kom en me tegen het been duwt tot ik mijn arm uitsteek om haar een knuffel te geven."