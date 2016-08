Duits meisje vervolgd voor steekpartij en IS-steun

Drie jaar cel en tbs voor jihadist Mohammed G.

15:14 Terreurverdachte Mohammed G. uit Maastricht is vanmiddag in de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot drie jaar celstraf en tbs met voorwaarden omdat hij van plan was om af te reizen naar Syrië of Irak om mee te strijden met terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).