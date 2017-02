Duizenden mensen in Nederland totaal geïsoleerd

Dat stelt Antes, één van de grote instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in ons land. ,,De ggz is uit de wijken verdwenen, en daardoor zien we deze mensen niet meer,'' zegt bestuursvoorzitter Yvonne van Stiphout. ,,Deze mensen verdwalen in het systeem. Ze zijn vergeten.''



Antes startte vier maanden geleden een project met wooncorporatie Woonbron. Die stuitte bij toeval op een toenemend aantal 'ernstige situaties' en vreesde dat het ware probleem veel groter was. Van Stiphout: ,,We hebben een team opgezet dat in twee wijken in Rotterdam op zoek ging naar deze mensen. En we zijn enorm geschrokken. Komen we ineens mensen tegen die vijf, zes jaar zonder gas, water en licht zitten. Die alleen naar buiten gaan om met een emmertje wat water uit de sloot te halen. En niemand die er van weet.''



Wegkwijnen

In vier maanden tijd trof Antes in de twee wijken meer dan 100 mensen die 'totaal wegkwijnden'. ,,In de hele stad zijn dat er dus nog veel meer, en in andere steden ook. Duizenden mensen in ons land leven op deze manier. Ze hebben niemand, en ze zijn niet in staat om zelf hulp te zoeken: ze begrijpen niet hoe het moet, of ze schamen zich, of ze zijn te depressief om over de drempel te komen.''



Antes zet het project op 1 april stop, omdat er geen geld voor beschikbaar is. De 2,5 ton die het tot nu toe kostte, betaalde de instelling uit eigen zak. Van Stiphout: ,,Dit werk past niet in de hokjes van het zorgsysteem. We kunnen niet meer zomaar mensen de straat op sturen om op zoek te gaan naar mogelijke problemen: dat past niet in de bekostigingsstructuren binnen de marktwerking. Het is uurtje, factuurtje geworden. Maar daardoor verdwalen deze mensen in het systeem en worden ze vergeten.



Hard nodig

Onze inzet is dat de zorg in Nederland zo wordt veranderd dat hier weer ruimte voor komt, en tot die tijd hopen we dat een zorgverzekeraar in samenwerking met de gemeente ons kan steunen om dit project voort te zetten. Anders is het klaar. Terwijl de praktijk aantoont dat het helaas hard nodig is.''



