Dure smartphone? Volgende week BKR-registratie

Vanaf mei gaat ook de verplichte BKR-registratie in. KPN cs dienen dan middels een inkomenscheck te controleren of een klant die databundel met spiksplinter nieuwe iPhone wel kan betalen. In praktijk valt dit leed te overzien, want pas bij een toestellen duurder dan €1000 moet een loonstrookje of bankafschrift worden getoond.



Vraag is hoe consumenten reageren. Gaan ze abonnementen met minder dure smartphones kiezen? Bestellen ze vaker een sim only abonnement?



Negatief sentiment

Providers weigeren te speculeren. ,,Het is afwachten, we bezitten geen glazen bol", laten KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone desgevraagd aan deze krant weten. Ze doen ineens opvallend luchtig over het eerder zo gevreesde toezicht komen. ,,Die inkomenscheck is in praktijk in seconden gepiept," klinkt het.



De terughoudendheid is begrijpelijk, stelt Tim Wijkman, analist bij onderzoeksbureau Telecompaper. ,,Bij een deel van de consumenten roept BKR registratie een angstreactie op, providers willen geen negatief sentiment creëren."



Toch zijn er wel degelijk aanwijzingen dat de gevolgen aanzienlijk zijn. Zo valt de aanwas van nieuwe klanten bij Tele2 sinds kort tegen. Dat komt deels door ,,strengere eisen van de overheid", meldt de prijsvechter die juist zoveel mogelijk smartphones bij zijn bundels probeert te slijten.



Grootste telecomvergelijker Bellen.com ziet al langer dat sim only-abonnementen zonder toestel populairder worden. Klikte 60 procent van de Bellen.com-bezoekers in 2014 op pakketten met toestel, inmiddels zoekt een meerderheid op sim only-bundels. De eerste drie maanden van 2017 betreft het zes tot zeven op iedere tien bezoekers. ,,Wij verwachten dat de groei van sim only doorzet," zegt directeur en eigenaar Ben Woldring.



Goedkopere telefoon

Telecompaper constateert dezelfde trend. In een afgelopen maart verrichte peiling zegt 18 procent van de twintigers zijn toestel voortaan ineens te zullen betalen. 16 procent van de twintigers kiest een goedkopere telefoon. Bij dertigers is ongeveer hetzelfde effect waarneembaar.



Verder lezen na de foto