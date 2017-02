Dyslexie bestaat niet op het Eurocollege

Natuurlijk komen er ook bij hem studenten met dyslexie als ze zich aanmelden voor een mbo- of hbo-opleiding van de particuliere school. ,,Zo'n 40 procent", schat hij. ,,Een enkeling is ook écht dyslectisch en kan niet schrijven, maar de meesten hoor je na acht weken niet meer over dyslexie."



Van de Walle verbaast dat niets. ,,We laten studenten écht lezen en studeren." Dat gebeurt op de meeste Nederlandse scholen niet, constateert de directeur die weinig op heeft met het reguliere onderwijs en de docenten die er werken. ,,Als je op het EuroCollege je boeken niet leest, is de kans dat je een tentamen haalt gering. We kennen hier geen multiple choicevragen."



,,Hij waarschuwt nieuwe studenten en hun ouders daarom ook. De eerste weken zullen zwaar zijn. ,,Je wordt misselijk en moe. Dat komt door het lezen. De hersenen worden aan het werk gezet."



Overigens verdwijnen niet alleen dyslexieproblemen, stelt de directeur vast. Ook studenten met andere labels, zoals ADHD, dyscalculie en gedragsproblemen komen van hun klachten af. ,,Het draait hier om focus en concentratie. Ik wil daarom van iedere student horen wat zijn of haar doel voor in de toekomst is."



,,Voor degenen die toch écht een probleem hebben, worden praktische oplossingen gezocht. ,,We zien beperkingen niet als een last, maar als iets wat je moet compenseren."