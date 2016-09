Ebru Umar mag in Nederland verklaren over Turkse strafzaak

De strafzaak wegens belediging van de 'vader der Turken' Atatürk diende vandaag. Ebru Umar besloot uit angst om zich niet persoonlijk te komen verantwoorden in Turkije. Haar advocaat was er wel. De rechtszaak werd uitgesteld tot 24 november om Umar in de gelegenheid te stellen een verklaring af te leggen. Op belediging van Atatürk staat minimaal een celstraf van een jaar.



Arrestatie

In april dit jaar werd de columniste gearresteerd tijdens haar vakantie in Turkije. Ze moest een verklaring afleggen en verplicht in Turkije blijven. Op 10 mei vloog ze weer terug naar Nederland. Het is niet de enige zaak tegen de columniste. Op 22 september dient nog een zitting, die gaat over de belediging van de profeet Mohammed. Op een latere datum moet Umar zich ook nog verantwoorden voor belediging van president Erdogan.



Ook in Nederland dreigt strafvervolging voor de columniste. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels acht aangiftes binnen. De aangevers menen dat Umar zich consequent neerbuigend en beledigend uitlaat over bepaalde bevolkingsgroepen. Een officier van justitie zal zich buigen over deze zaak.



Umar hekelt de 'verraderscultuur' onder Turkse-Nederlanders die haar aan zouden hebben gegeven. Op twitter noemt ze de mensen die haar beweerdelijk zouden hebben verraden met naam en toenaam.