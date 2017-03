Echte doorzetters

Wat moet de liefde toch groot en allesomvattend zijn, wil je dit nog aankunnen. Een paar klappen en teleurstellingen horen erbij - het leven is tenslotte geen ponykamp - maar ik kan me voorstellen dat de grens nu wel bereikt is. Het heeft natuurlijk ontegenzeggelijk z'n voordelen wanneer Oranje je hobby is.



Je komt nog eens ergens; als je op stedentrip gaat zijn Reykjavik en Sofia misschien niet je eerste keuze, en daarom is het des te leuker wanneer je er naartoe moet voor een voetbalwedstrijd. Je komt op de tribune ook telkens dezelfde mensen tegen, die je vrienden worden omdat zij alleen begrijpen waarom je nog naar alle uithoeken van Europa vliegt om vervolgens een wedstrijd lang met een bos wortelen op je kop tevergeefs 'hup Holland hup' te schreeuwen.



En als je dat al zo lang doet, dan is het zo'n groot deel van je leven geworden. Dat geef je niet zomaar op. Dan zoek je niet ineens een andere hobby omdat het Nederlands elftal als een natte krant voetbalt. Als we allemaal bij een beetje tegenstand de handdoek in de ring zouden gooien, had de Partij van de Arbeid helemaal geen leden meer en hadden we na de deelname van De Toppers het Eurovisie Songfestival de rug toegekeerd.



Jens Toornstrapandoek

Maar hoeveel liefde voor het Nederlands elftal moet je hebben om ze nu nog altijd achterna te reizen? Toen ik voor de wedstrijd op het journaal de Oranjefans door Sofia zag wandelen en op de radio een fan hoorde praten over zijn Jens Toornstraspandoek, dacht ik nog: wat een heerlijke kneuterigheid. Maar toen ik na twee keer drie kwartier vreselijk voetbal in foetushouding achter de bank lag -uitgeput door zoveel ellende - kon ik alleen maar denken aan die Oranjefans op de tribune die hiervoor betaald hadden.



Ik kon tussendoor nog extra lang op de wc gaan zitten of mijn sokkenla reorganiseren. Zij zaten daar maar, tevergeefs schreeuwend naar een elftal dat met de moed der wanhoop probeerde te winnen van het land dat 71ste staat op de FIFA-wereldranglijst. Echte doorzetters stonden zaterdagavond niet op het veld. Die zaten op de tribune.