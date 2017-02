'Economische ranglijsten zijn super belangrijk'

Heeft het herstel van de economie door die enorme bezuinigingen niet onnodig lang geduurd?



,,Dat is niet zo. Binnen drie jaar zijn we van een negatieve groei van 1 procent naar een plus van 2 procent gegaan. Dat is behoorlijk vlot. We hebben meer groei dan Duitsland. De werkgelegenheid stijgt fors en de werkloosheid daalt rap. De koopkracht van werknemers is vorig jaar met bijna 4 procent toegenomen. Het ziet er echt goed uit."



De meeste economen stellen dat we sneller uit het dal hadden kunnen komen.



,,Dat zijn diezelfde economen die eerder zeiden dat we niet meer boven de 1 procent groei zouden uitkomen."



Wat is uw aandeel daarin geweest?



,,Dat kun je niet precies zo zeggen. Het zijn vooral de bedrijven die het doen. Maar van groot belang is ook dat de overheidsvoorzieningen goed voor elkaar zijn; onze ambtenaren verdienen daarvoor een pluim. Als kabinet hebben we eveneens grote stappen gemaakt: om de financiering voor het bedrijfsleven te verbeteren. Om overheden, ondernemingen en kennisinstellingen beter te laten samenwerken. Ook hebben we de administratieve lastendruk aantoonbaar teruggeschroefd, al klagen bedrijven hier nog over."



,,En we hebben het begrotingstekort weggewerkt. Dit jaar zal de bezuinigingsdruk voor het eerst plaatsmaken voor meevallers. Zo wordt je als overheid ondersteunend aan het bedrijfsleven."



Niet iedereen profiteert. Bijvoorbeeld mensen die nog altijd werkloos zijn. Er is veel ongenoegen.



,,Je kunt mensen wel vertellen dat het goed gaat, maar het allerbeste is te zorgen dat het ook écht zo is en perspectief te bieden. Als mensen hun baan behouden in plaats van te verliezen, als de koopkracht stijgt, dan begint het aan te komen."



Veel mensen verliezen hun zekerheid, omdat ze bijvoorbeeld gedwongen worden zzp'er te worden.



,,Ik wil het gevoel van onzekerheid niet wegpraten, maar voor werknemers die vastigheid willen geldt dat de meerwaarde die je hebt voor de werkgever de beste werkzekerheid oplevert. Werknemers dragen ook een eigen verantwoordelijkheid om te blijven investeren in zichzelf. Bovendien: veel mensen kiezen er zelf voor zzp'er te worden. Hun flexibiliteit is belangrijk voor de economie. Er zit dus ook een positieve kant aan. De waardering voor flexibilisering moet terug."



Hoe kijkt u aan tegen al die politieke partijen die nu met miljarden strooien tijdens de verkiezingscampagne?



,,We hebben vele jaren een tekort op de begroting gehad. Het zou helemaal niet verkeerd zijn als we een paar jaar een overschot hebben. Het is beter om vanuit hogere belastinginkomsten te investeren dan vanuit een tekort. Ik ben optimistisch dat een volgend kabinet die lijn volgt."



Het geld wordt al uitgegeven, ook door de VVD. Kan een volgend Kabinet het geld niet beter gebruiken voor hervormingen van belastingstelsel en arbeidsmarkt?



,,Als er financiële ruimte komt, moet die in de eerste plaats worden gebruikt voor investeringen in research en development, in innovatie dus. Nu gaat 2 procent van ons BBP daar naar toe, dat is niet genoeg. Duitsland en Zwitserland geven aanzienlijk meer uit. Politieke partijen hebben de verantwoordelijkheid om de economie goed houden."



Wat is uw nalatenschap na bijna 23 jaar Haagse politiek?



,,Op EZ is dat mijn bijdrage aan het economisch herstel, de overgang naar duurzame energie en de omslag in Groningen. In mijn eerste jaar won de NAM 54 miljard kubieke meter gas en wisten we weinig over de bevingen. Vandaar dat ik eerst onderzoek heb laten doen, je kunt alleen beslissen op basis van goede cijfers en feiten. Nu is de winning met ruim de helft terug gebracht naar 24 miljard, zijn er veel minder bevingen en is de schadeafhandeling op afstand geplaatst van de NAM. Een nieuwe overheidsdienst onder leiding van Hans Alders werkt keihard voor de Groningers. Ik ben echt vanaf de eerste dag als minister met Groningen bezig geweest."



U bent bijna klaar als minister. En dan?



,,Ik reken erop dat ik het nog tot de zomer duurt voordat de formatie is afgerond. Dan ben ik 65 en heb ik 46 jaar gewerkt. Sinds ik in 1994 naar Den Haag kwam, woon ik doordeweeks in een eigen flat. Om te beginnen wil ik werk waardoor ik 's avonds naar huis kan. Thuis eten en thuis slapen. Dat heb ik mijn vrouw beloofd."



Ziet uw vrouw dat wel zitten? U werkte dag en nacht, was zelden thuis.



,,Zij ziet er naar uit. Dat is mooi."