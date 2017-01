Edese kinderen weer in warme lokalen na gasstoring

Dat betekent dat de leerlingen van de Franciscusschool, OBS Uniek en de Koningin Beatrixschool vandaag weer in warme lokalen les krijgen. Gisteren bleven de onderwijsinstellingen dicht omdat het er veel te koud was. De kinderen hadden daardoor een dag langer kerstvakantie.



Breuk

De bewoners van 487 woningen in de wijk Maandereng kwamen zaterdag zonder gas te zitten door een gat in een leiding onder een afrit van de A12. Door de breuk kwam er water in de leidingen terecht waardoor de gasleidingen eerst moeten worden schoongemaakt. Het opnieuw aansluiten is een lastige en tijdrovende klus. Liander-medewerkers moeten alle huizen langs om de leiding te controleren en de kraan weer open te zetten.



Gedupeerden worden gecompenseerd voor de gasonderbreking. Voor de eerste acht uur is dat 35 euro, daarna voor elk tijdvak van vier uur 20 euro.