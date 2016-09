Eén foefje en alles is anders

Standaardoptie

Eén vraag rijst er wel, in het bijzonder bij een gevoelig thema als orgaandonatie. In hoeverre is het ethisch verantwoord om menselijk gedrag te sturen? Dur: ,,Wat je als overheid ook doet, je stuurt altijd. Als niet doneren de standaardoptie is, heeft dat ook consequenties. Het is in elk geval zaak om ervoor te zorgen dat de keuzevrijheid van mensen niet wordt aangetast. Ze moeten altijd hun eigen afweging kunnen maken. De overheid moet daarom open zijn over haar handelen."



Leengedrag: Wijzig de standaardoptie

Het leengedrag van studenten is dramatisch veranderd na simpele aanpassingen in het aanvraagsysteem. Tot 2009 kregen studenten die na vier jaar doorstudeerden automatisch het maximale leenbedrag. Het resultaat: 68 procent leende maximaal. Na 2009 kreeg de groep studenten automatisch het laatst geleende bedrag (vaak niets of een veel lager bedrag). Het resultaat na de wijziging: in 2010 leende 53 procent maximaal, in 2011 nog maar 11 procent.



Belasting betalen: Doe een moreel appel

Belastingontduikers blijken gevoelig voor sociale druk. In een Noors experiment kregen ze een herinneringsbrief met een folder, met foto's van verpleegsters en onderwijzers, om te tonen waar het belastinggeld terechtkomt. In een Britse proef werd een duidelijk moreel appel gedaan. 'Negen van de tien mensen in Groot-Brittannië betaalt zijn belasting op tijd. U behoort tot de zeer kleine minderheid van mensen die ons nog niet betaald heeft.' In beide gevallen kwamen in enkele weken miljoenen aan extra belastingen binnen.