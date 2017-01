TEGEN



Julia Stefanini, hersenanalist en auteur van het nog te verschijnen boek Het criminele brein, is juist geen voorstander van onbegeleid verlof. Volgens haar blijft 'de verleiding voor een crimineel altijd bestaan'.



,,Behandelaars kunnen het gedrag van iemand veranderen, maar de hersenen veranderen is niet gemakkelijk. Jij en ik kunnen ook het brein van een moordenaar hebben, alleen wij doen er niets mee. Een moordenaar gaat gewoon door."



Aan de andere kant beseft ook de hersenanalist dat tbs'ers een keer vrijkomen en dus moeten resocialiseren. Stefanini: ,,Daar hoort verlof bij. En een patiënt verspeelt zijn krediet in een kliniek als hij te ver gaat, dat helpt. Toch blijft de kans op recidive aanwezig op het moment dat zo'n persoon weer een mes in handen krijgt. Dus moet er altijd goede begeleiding zijn."



Jonge mannen

De afgelopen jaren kwamen wel enkele incidenten over doorgeslagen tbs'ers op verlof naar buiten. Zo ontsnapte in 2013 een moordenaar met tbs tijdens zijn verlof en probeerde hij gewapend met een mes een juwelier in het centrum van Rotterdam te overvallen. Onlangs werd tegen een veroordeelde pedofiel twee jaar extra tbs geëist, omdat hij tijdens zijn verlof weer contact zocht met jonge mannen.



In Nederland bepaalt de rechter uiteindelijk hoelang mensen nog in een tbs-kliniek moeten blijven en het ministerie van Veiligheid en Justitie weegt of patiënten met verlof mogen en welke vorm geschikt is. Over individuele gevallen doet het departementen nooit uitspraken, dus ook niet over de verlofrechten van Mike J.



Geen proeftuin

De politieke partij VNL heeft inmiddels Kamervragen gesteld over het onbegeleid verlof voor de moordenaar van het Meisje van Nulde. De partij vindt dat de samenleving 'geen proeftuin' is om criminelen in los te laten.



Over Mike J. is ook Stefanini glashelder: hij heeft nog geen recht op onbegeleid verlof. ,,Ik ben van mening dat deze persoon nog niet rijp genoeg is om zelfstandig naar buiten te kunnen op basis van het feit dat er geen nieuwe stukken over zijn psychopathisch verleden zijn."