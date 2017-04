Een pasteitje voor Alex

Begin 1980 verhuisde ik met mijn ouders naar Soestdijk, waar ik op het Baarnsch Lyceum in de eerste klas kwam bij prins Willem-Alexander. Destijds verkeerde ik in mijn oude woonplaats Dordrecht in kringen van krakers, activisten, punkers en ander links uitschot, en iedereen met onverholen walging over mijn toekomstige klasgenoot, de kroonprins van 'ons worstenhuis', zoals de Oranjes in mijn milieu heetten.



Alex bleek enorm mee te vallen. Ik kwam in een parallelklas en het viel me op hoe aardig hij was als we tijdens gym of een practicum met elkaar praatten. Mijn moeder was destijds Tweede Kamerlid en in die hoedanigheid had ze af en toe contact met Alex' grootmoeder, voor wie mijn moeder grote sympathie koesterde.



Ik heb een paar herinneringen aan hem die zijdelings met eten te maken hebben. Tijdens een van de pauzes stond ik in de rij bij de kantine van onze school. Ik stond achter Alex, die een behoorlijke hoeveelheid lekkernijen insloeg. Het verhaal ging dat hij wel 10 gulden zakgeld per week kreeg, een bedrag dat hij voor een goed deel besteedde aan snoepgoed dat werd verkocht in de kantine.