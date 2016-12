'Een sixpack op mijn 65e'

Wie was uw eerste liefde?

,,Josette. Een prachtig Marokkaans meisje dat ik op mijn 16de op een Engels vakantiekamp leerde kennen. We hebben alleen gezoend.''



Hoe lang kunt u zonder telefoon?

,,Vijf minuten. En, zéker, mijn telefoon gaat de wc in, dat is een uitstekende plek om even te scrollen. Ik probeer wel wat aan mijn verslaving te doen. Mijn vriendin en ik hebben afgesproken dat we hem op vakantie nog maar één keer per dag mogen checken.''



Waar bent u bang voor?

,,Ik ben wel eens heel bang geweest, en dat was een belangrijke ervaring, want ik weet nu dat ik onder druk juist handel. Het ging om een overval vier jaar geleden. Drie mannen slopen achter me aan mijn woning in. Ze pakten me vast, beukten op me in, en wilden mijn alarmcode weten. Ik trilde, maar bleef helder denken. Ik wist: nu gaat na 30 seconden het alarm af en zijn ze weg. En dat gebeurde ook. Helaas zijn ze nooit gearresteerd.''



Waar kunnen we u altijd voor wakker maken?

,,Mijn vriendin Jasmine mag me altijd wakker maken.''



Als u morgen wakker zou worden met een nieuwe kwaliteit, welke zou dat zijn?

,,Domme vraag. Want ik ben zoals ik ben en elke eigenschap die ik heb, heeft een zonnige en donkere zijde. Ik ben soms heftig - te heftig - maar dat is ook de bron van energie waar ik uit put.''



Wat is uw guilty pleasure?

,,Ik drink elke dag drie glazen wijn. Liefst een echte mooie. Een Valbuena, unico. Een Mouton Rothschild. Of een Opus One uit Amerika.''



Hoe vaak spreekt u uw beste vriend(in)?

,,Mijn moeder van 87 is mijn ma én mijn maatje. Ik spreek haar twee à drie keer per week. Ik ben een echt moederskindje, mijn moeder heeft me altijd door en door verwend. Ze is gelukkig gezond, ze rijdt nog auto en kan het heel goed vinden met mijn vriendin en mijn kinderen, dus wat wil je nog meer? Maar, pas op, ik zit niet bij mijn moeder onder de plak. De vrouw met wie ik samenleef is de belangrijkste is mijn leven. Dat is de natuur, zo hoort het. Dus als er ooit discussies waren, bijvoorbeeld tussen haar en mijn eerste vrouw, dan gaf ik mijn vrouw altijd gelijk. Zo slim was ik dan weer wel.''



