'Een vagina hoor je niet te wassen'

Onzeker

De kritiek van Nynke gaat niet alleen over het fysieke aspect, maar ook dat jonge meiden iets abnormaals wordt aangeprezen in de folder. Termeer is het helemaal met haar eens. ,,Meisjes die zichzelf nog moeten ontdekken, denken nu eerst dat ze zichzelf moeten schoonmaken. Dat is belachelijk. Kruidvat suggereert iets dat (jonge) vrouwen onzeker kan maken. Ze krijgen het idee dat het binnen niet schoon is, maar dat is grote onzin.''



Kruidvat geeft aan verrast te zijn over de commotie over hun folder. De drogist ziet wasemulsies als een normaal onderdeel van de dagelijkse verzorging. ,,Veel vrouwen vinden het prettig om extra hygiëne toe te voegen. In België en Italië is het zelfs heel gewoon. In Nederland is intieme verzorging iets meer een taboe'', aldus woordvoerster Jose Mes.



,,Sommige meiden hebben last van geurtjes daar beneden, anderen niet. Soms is water niet genoeg. Als je daar onzeker door bent, dan kun je een specifieke zeep gebruiken. We willen ze zo juist een steuntje geven om zekerder te worden. Maar iedereen moet doen wat zij prettig vindt.''



Over het commentaar van Kruidvat kan De Jong onderhand een nieuwe column schrijven. ,,Als ze meisjes echt zekerder willen maken, dan zou Kruidvat tegen ze zeggen: je bent goed zoals je bent.''