Een beest in bed

Eric Andriesse (3) met Pixie

'Pixie redde me van de cheetah'



Drie maanden geleden kwam Eric terug van de wereldreis die hij met zijn ouders maakte. Op de eerste dag van dat avontuur kreeg hij een ijsbeer van Lufthansa: Pixie. Tijdens de reis van vijf maanden waren de twee onafscheidelijk. Totdat Pixie bleef liggen in een hotel in het Australische Adelaide. De accommodatie stuurde de beer per post naar Alice Springs, waar Eric en zijn ouders naartoe zouden gaan. Bij aankomst had Pixie een kaartje bij zich met foto's van van alles wat ze had ondernomen. Slapen, thee drinken, een boek lezen en in bad. En al kan Pixie hartstikke veel, ze is volgens Eric vooral goed in knuffelen.

Pixie is altijd lief. De ijsbeer beschermde hem tijdens een safari, toen een cheetah te dichtbij kwam. ,,Omdat ik zo lekker ben."

Gelukkig schoot knuffel Pixie te hulp door heel hard tegen het jachtluipaard te grommen. Maar het hielp vast ook dat de safarileider de cheetah weglokte bij de jeep en daarna flink op het gas trapte.