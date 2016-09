Een beetje trots mag wel

Het kabinet had zich vooraf duidelijk voorgenomen bij het presenteren van de miljoenennota niet te euforisch over te komen. De crisis mag dan weliswaar zijn opgelost, honderdduizenden mensen ondervinden de gevolgen ervan nog dagelijks aan den lijve. De werkloosheid daalt en er komen veel banen bij, maar er zijn nog steeds veel te veel mensen werkloos.



Toch mag de ministersploeg best een beetje trots zijn op wat ze heeft bereikt. Toen dit kabinet aantrad, moesten gedwongen door de economische crisis impopulaire beslissingen worden genomen. Inmiddels is het huishoudboekje van de overheid veel beter op orde. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld de AOW en de zorg blijven betalen. En hoewel de oppositie andere keuzes zou hebben gemaakt, waren er geen gratis oplossingen voor de problemen waar Nederland voor stond.



Toch moeten zowel de regerings- als de oppositiepartijen bij zichzelf te rade gaan. Het kabinet had niet zo radicaal hoeven ingrijpen als de partijen in vorige kabinetsperioden het lef hadden gehad om sommige problemen eerder aan te pakken. Zo was tien jaar geleden al duidelijk dat het toenmalige systeem van de hypotheekrenteaftrek niet houdbaar was. Net als de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar, doordat er te weinig mensen overbleven om de premie te betalen. En terwijl uit onderzoeken bleek dat burgers al lang voorvoelden dat er moest worden ingegrepen, schoven partijen het voor zich uit, uit angst voor een electorale afstraffing.



Gevolg is dat bijvoorbeeld veel vutters door de snelle verhoging van de AOW-leeftijd met een inkomensgat kwamen te zitten. Hopelijk waren de afgelopen vier jaar een les voor de politiek; problemen moeten niet vooruit worden geschoven tot het echt niet meer anders kan. Burgers hebben veel minder last van veranderingen wanneer iets niet overhaast, maar geleidelijk wordt aangepakt.