Het is duidelijk dat de PVV niet langer een monopolie heeft op het benoemen van de problemen die een multiculturele samenleving met zich meebrengt. Sterker nog, de oneliners waarmee Wilders een paar jaar geleden choqueerde, worden nu in andere vorm door zijn concurrenten gebezigd, maar dan met iets meer tact en finesse. De nieuwe realiteitszin bij gevestigde partijen zorgt ervoor dat er een beschaafd alternatief voor de PVV kan ontstaan.



Vooralsnog sorteert het mediaoffensief van de VVD effect: de partij stijgt in de peilingen. Een halfjaar voor we met zijn allen mogen stemmen, heeft Mark Rutte met speels gemak de one issue van zijn grootste opponent afgesnoept. En wie al een beetje gaat puzzelen, komt tot de conclusie dat een toekomstige coalitie met het CDA helemaal niet ondenkbaar is. Sybrand Buma blijkt namelijk ineens ook een doorpakker.



Wat rest is de vraag of een centrumrechts kabinet echt het vermogen heeft om 'onrust en onbehagen' onder burgers weg te nemen. Er zal ongetwijfeld groots worden ingezet op veiligheid, maar de vervreemding in het land vraagt om een prudente aanpak.



Het ontfutselen van andermans electoraat is een knap politiek spel. Wat dat betreft verdienen Mark Rutte en zijn trawanten alle lof. Maar het blijft onduidelijk hoe zij de enorme kloof tussen rijk en arm, autochtoon en allochtoon en elite en burger zullen wegnemen. Deze taak ligt hoe dan ook op hun schouders, want links lijkt voorlopig uitgespeeld.