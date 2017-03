Een café voor de fans van Donald Trump

In het Trump Café zit Jeanne Powers toch een tikje bedrukt aan een tafel met uitzicht op een bordkartonnen president. ,,Ik kan die man niet úitstaan!'' Powers kan er wel om lachen: ze wist niet van de gedaantewisseling en had zich verheugd op kebab met een groepje gepensioneerde vrienden. Nu wordt ze gedwongen over politiek te praten, en daar houdt ze helemaal niet van, als een van de weinige bewoners die Trump verafschuwt. ,,Hij liet mensen met een permanente verblijfsvergunning zomaar het land niet meer in, in godsnaam!'' Haar vrienden zijn een stuk positiever, zeker nu het inreisverbod is aangepast en niet meer geldt voor Irakezen en reizigers die al geldige papieren hebben. Verena Aeschbacher wil van vriendin Powers niet horen dat er 'moslimhaat' in het spel is. ,,Hij haat niemand. Er zitten nu eenmaal rotte appels in die groep. Goed om even halt te houden tot er betere procedures zijn.''



Analisten van Trumps eigen ministerie van Binnenlandse Veiligheid wezen er in een uitgelekt rapport op dat het meestal niet de burgers van de geboycotte landen waren die de afgelopen jaren in de VS voor terreurdreiging zorgden. Het overgrote deel van de arrestanten was geboren in de VS, of in bijvoorbeeld Pakistan, dat niet op de lijst staat. Maar voor Suad Hawa tellen Trumps harde aanpak en zijn frisse blik - die zal Amerika goed doen, denkt zij. Voorlopig doet de aantrekkingskracht van Trumps naam op de gevel van haar restaurant in ieder geval Bellville goed. Het kan nog beter: ,,We hopen dat Trump bij ons langskomt. En niet alleen wij, heel Bellville wacht op hem.''