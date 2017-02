Een hapje van de koran

Aan de slag

Ingrediënten voor 4 personen

4 eetlepels olijfolie of boter

1 ui, fijngesneden

2 teentjes knoflook, geperst of fijngesneden

1 klein blikje tomatenpuree (70 gram)

600 ml visbouillon (uit een pot of met blokjes)

1 glas witte wijn

2 laurierbladeren

6 aardappelen, geschild en in blokjes gesneden

zout en peper

1 theelepel cayennepeper

750 gram koran of zalmforel (zalm of forel mogen ook), gefileerd en gesneden in stukken van 3 tot 4 centimeter

300 ml yoghurt

1 eetlepel honing

1 ei

peterselie, fijngehakt



Dit recept is geïnspireerd op een gerecht uit The Yogurt Cookbook (2007). Fruit in een grote pan de ui en de knoflook in boter of olijfolie. Voeg de bouillon toe en daarna de tomatenpuree, wijn, aardappelblokjes, laurierbladeren en peper. Voor een echte kick mag er ook cayennepeper bij. Kook het geheel een minuut of tien goed door. Voeg vervolgens de stukken vis toe en laat de pan een kwartier zachtjes pruttelen, tot de aardappelblokjes gaar zijn. Klop ondertussen in een schaal de yoghurt op met een ei en de honing. Haal de pan van het vuur en giet het yoghurtmengsel rustig door de stoofpot. Strooi tot slot de gehakte peterselie over de schotel. Serveer deze stoofpot met brood, rijst of pasta.