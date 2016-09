Een natte, warme zomer bracht veel poedelpret

1. Sjimmie (7) zoekt in een plas in het Chaamse bos naar waterbeestjes. Moeder Ilona Broerse maakte de foto toen zij haar dochter verzonken in haar eigen wereldje aantrof op camping De Flaasbloem in Chaam.



De jury roemt de manier waarop de kijker in Sjimmies wereld wordt getrokken, juist omdat ze niet opkijkt. Wat gebeurt hier? De donkere kleuren rondom het meisje in zomerse bikini vallen op, evenals de bomen die zich alleen in de waterspiegel laten zien.



Oma Corrie Beerman (59) uit Zwijndrecht stuurde de winnende foto in. ,,De kinderen zoeken altijd naar rupsen, torretjes en steentjes. Ik vond deze foto mooi vanwege die aparte setting en kleuren."