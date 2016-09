Een nóg groter taboe

Mijn vriendin en ik hebben nooit voor deze keuze gestaan, het lijkt me vreselijk, maar we zien wel in onze omgeving dat er schimmig wordt gedaan over afgebroken zwangerschappen. Het is natuurlijk ontzettend fijn als een verliefd koppel met veel feestelijkheden op Facebook kan melden dat er een spruit aankomt.



Veel lastiger is het om vrijelijk te praten over opzettelijke vruchtafdrijving, louter omdat het kind anders zal worden, waarmee het leven van de ouders ook voorgoed verandert. Over het algemeen durven weinig mensen hier in het openbaar over te praten. Er bestaat een kans dat ze worden gelabeld als egoïsten en zelfs moordenaars.



Ouders van kinderen met een syndroom en religieuze fanatici trekken fel van leer tegen het toekomstbeeld van een wereld die niet toegankelijk is voor imperfecte zuigelingen. En zo blijft deze kwestie altijd onderhuids bestaan, waardoor veel opgekropte frustraties en gestold verdriet moeilijk verwerkt kunnen worden.



Waar veel betrokkenen en activisten aan voorbijgaan, is het feit dat er rond dit thema geen universele moraal bestaat. Net als bij de nieuwe donorwet zien we dat zelfbeschikking veel waard is. Tegelijkertijd willen we van alles vinden over de keuzes van anderen. Door die houding drukken we abortus om medische redenen steeds verder in taboesferen.