Oh Koningsdag, dag van kou, regen, folklore, vrijmarkt, kinderen met valse violen en studenten met een koningsnachtkater. Dit jaar is de koninklijke familie in Tilburg en we zullen naar ze kijken. We zullen de outfits van Máxima en Laurentien beoordelen. We kijken hoe joviaal onze koning doet tegen de Tilburgers. We zien ze lopen, zwaaien, meevoetballen. En daar vinden we dan iets van. Zo gaat dat doorgaans.



En wat er de laatste jaren ook is bijgekomen: het beoordelen van de prinsesjes. Sinds Amalia, Alexia en Ariane ook bij Koningsdag aanwezig zijn, zijn de oordelen niet van de lucht. Wie is de knapste? Wie is er het zwaarst? Wie heeft er al pukkels? Volwassen mensen die op sociale media ongegeneerd hun mening geven over het gewicht en het uiterlijk van drie meiden van 13, 11 en 10 jaar oud.



Blijkbaar vinden sommige mensen dat normaal gedrag. En om al die anonieme zeikerds voor te zijn, wil ik mijn hoekje in de krant vandaag graag gebruiken voor een ode. Een ode aan onze prinsesjes. Die zonder dat zij daar ooit om gevraagd hebben, in het middelpunt van de belangstelling staan. En die nog te jong zijn om zich eraan te onttrekken.



Ik ben geen uitgesproken fan van onze monarchie, ik heb ook niks met koningshuizen. Maar ik ben wel ooit 13 geweest. En daar komt mijn bewondering vandaan. Als voormalig 13-jarige weet ik nog precies hoe die tijden waren. Hoe snel je verandert. Hoe je ineens bewust wordt van jezelf. Van hoe je doet, praat, loopt. En hoe je het gevoel kunt hebben dat iedereen op je let en een mening over je heeft.



Maar bij mij was dat niet zo. Bij de prinsesjes is dat anders. Die gaan door hun puberteit heen met in hun kielzog een keurkorps aan volwassen twitteraars die zich de macht hebben toegeëigend om hun mening te ventileren over hun haar, hun figuur en hun accent. Omdat je als prinses blijkbaar publiek bezit bent.



Ik heb een mateloze bewondering voor die meisjes die dat alles moeten ondergaan en er nog bij blijven lachen ook.