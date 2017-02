'Een onbekende tragedie met stille slachtoffers'

Ruim drie jaar geleden stuiten zij op de eerste aanwijzingen: de verhalen van nabestaanden, wier voorouders in de kliniek zouden zijn vermoord door de nazi's. ,,Daar was niets over bekend'', vertelt Gietema, zittend in één van de paviljoens van de kliniek, die nog altijd bestaat. ,,Eerst hebben we onderzocht hoeveel patiënten tussen 1940 en 1945 overleden in de instelling. Dat bleken er 1.163, in een instelling waar formeel maar plek was voor 900 mensen. Toen wisten we: dit moet uitgezocht worden.'



Tragisch

De twee storten zich in alle beschikbare archieven, zoeken contact met nabestaanden - en ontdekken een even tragisch als ingewikkeld verhaal, een verzwegen hoofdstuk uit de Tweede Wereldoorlog.



De Willem Arntsz Hoeve is een verzameling paviljoens, gesticht in 1907, waar patiënten op baanbrekende wijze worden verzorgd: ze worden niet vastgeketend, maar gestimuleerd met zang, sport en arbeid.



Na het uitbreken van de oorlog worden de omstandigheden zwaarder. Maar de problemen beginnen pas echt in 1942, als het bestuur van de instelling op last van de NSB wordt vervangen door nationaal-socialisten. Die zien geen reden om goed te zorgen voor de patiënten: het zijn immers nutteloze figuren, 'onvolwaardigen', die geen enkele bijdrage leveren aan de samenleving. Al snel ontstaat een tekort aan voedsel, schoon water en zeep.



Paviljoentje

De kliniek raakt in diezelfde periode overvol, doordat vergelijkbare instellingen in de kuststreek moeten worden ontruimd. Op het hoogtepunt zitten ruim 1.800 patiënten in de kliniek, veel meer dan wenselijk. ,,Het was een hel'', zegt Gietema. Hij wijst naar een paviljoentje aan de overkant van de weg. ,,Daar zaten op zeker moment negentig vrouwen bij elkaar gepropt, ondervoed en ongewassen. Bijna iedereen werd ziek.''



Als in 1944 de Hongerwinter aanbreekt, wordt de situatie veel verplegers te veel. Van de werknemers die wél blijven, stelen er steeds meer voedsel uit de instelling. Gietema: ,,Het hele dorp wist ervan, maar men hield elkaar de hand boven het hoofd. Iedereen was bezig met overleven.''



Doordat het voedseltekort nog verder oploopt, overlijden per week meer patiënten. In de zwaarste periode sterven meerdere patiënten per dag. Het personeel weet zich amper nog raad met de lichamen, die zelfs geen eigen graf krijgen.



Keiharde dader

De onderzoekers spreken niet van moord of schuld: het drama in Den Dolder was het gevolg van een tragische combinatie van factoren. ,,Er is geen keiharde dader in dit verhaal'', zegt Gietema. ,,Sommigen speelden een zeer dubieuze rol, sommigen boden weerstand. Maar de meeste mensen kun je hooguit verwijten dat ze niet ingrepen.''



Na de oorlog wordt het stil. Werknemers zwijgen, nabestaanden weten niet dat hun geliefde slechts een van de velen is. Pas zeventig jaar later wordt de omvang van de ramp duidelijk, dankzij een onderzoek waar zorginstellingen Altrecht en Reinaerde opdracht toe gaven. En vermoedelijk is het een ramp die zich in veel méér psychiatrische instellingen heeft voorgedaan.



Gietema: ,,Onvoorstelbaar dat zoiets zo lang onbekend blijft. Dit is de meest kwetsbare groep in de samenleving. De stille slachtoffers. Hun nabestaanden hebben recht op de waarheid.''