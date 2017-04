We woonden in Weesp, een plaats dichtbij de hoofdstad, waar mijn vader bij een notenfirma werkte. Ma had zo'n heimwee dat mijn ouders al weer stiekem aan het zoeken waren naar een huis in Rotterdam. Daar was ik ruim vier jaar eerder geboren. Woonruimte vinden in Rotterdam viel in 1967 niet mee. De gaten die de Duitsers op 14 mei 1940 in de binnenstad hadden geslagen, waren nog lang niet allemaal opgevuld. We zouden uiteindelijk op de Lombardkade terechtkomen, maar dat wist ik op 27 april 1967 nog niet.



27 april 1967. Op die dag werd Willem-Alexander geboren, het eerste kind van kroonprinses Beatrix en prins Claus. Ik kan me die dag voor de geest halen - tenminste, dat verbeeld ik me. In werkelijkheid moet het dagen, misschien wel een paar weken later zijn geweest dat alle kinderen op mijn kleuterschool een tastbare herinnering kregen aan de geboorte van de toekomstige koning: een wit bordje met daarop de geboortedatum en de voornaam van het prinsje. Ik zie het klaslokaal nog voor me waar ik het van de juf kreeg.