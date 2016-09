Eenderde EHBO'ers niet bereid tot reanimatie

Klokkenluider Chelsea Manning in hongerstaking

2:43 Chelsea Manning, de vanuit haar positie binnen het Amerikaanse leger die in 2010 geheime informatie doorspeelde aan WikiLeaks, is in de militaire gevangenis Fort Leavenworth in Kansas in hongerstaking gegaan. Ze protesteert daarmee tegen de 'pesterijen' van het gevangenisbestuur en de Amerikaanse overheid en zegt dat ze met respect behandeld wil worden. 'Ik verzoek het niet langer. Ik eis het nu,' aldus Manning in een verklaring.