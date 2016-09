In Alkmaar bezoek ik de lieve oude zus van mijn vader. Tante An. Toen ons gezin uit elkaar werd gerukt door de vroege en plotselinge dood van mijn vader, waren tante An en Ome Ger onze ultieme surrogaatouders. We zagen ze veel en intens maar nu ik ouder ben, kom ik er tot mijn schaamte nauwelijks aan toe ze te bezoeken.



In de trein naar Alkmaar lees ik een interview met Hans van der Togt, dat ik nog had liggen. Hij woont in een dijkhuisje en heeft vooral contact met zijn hond. Hij drinkt een fles wijn per dag en dat is voor hem gezond leven. Natuurlijk moet hij afvallen, maar wie steunt hem daarbij? Hij heeft een ziekte achter de rug waardoor een partner hem niet meer interesseert.



Prikkels

In het hippiehuis waar ik ben grootgebracht was geen televisie. De prikkels zouden niet goed zijn voor de ontwikkeling van de ziel van het kind, vond mijn vader. Zodra ik het huis uit was, deed ik dus niets anders dan voor de buis hangen. Ik genoot van Rad van Fortuin. De zwierige armen van de bordjes-omdraai-meisjes, de volle prijzenkast en de spanning van het tikkende rad.



Knappe Hans van der Togt in zijn pak, en de warm glimlachende Leontine waren voor mij de vlees geworden veiligheid. Als ik toch eens bij hen kon intrekken, zij roken in mijn fantasie heerlijk, naar wasmiddelen, brood van de Albert Heijn en Yoki drink. Zaken waar ik als macrobiotisch opgevoed kind tot dan toe alleen van kon dromen. Na het wegvallen van mijn verwekker leek Hans van der Togt de aangewezen persoon om die functie over te nemen. Zijn stropdas en degelijke uitstraling maakten hem in mijn ogen de perfecte kandidaat.



Slagroom

Mijn tante heeft een cake gebakken. ,,Uit een pakje, met kaneel." zegt ze trots. Ze spuit er slagroom op, ze is al in de negentig maar niet eenzaam. Haar dochter zit naast haar en ik kon niet voor drieën komen want toen hadden ze een lunch bij een vriendin aan het strand. Op de terugweg lees ik in een ander artikel dat eenzaamheid vooral aan jezelf te danken is. Een mens blijkt niet alleen een beste vriend nodig te hebben, maar een heel arsenaal aan mensen.



Iemand om mee te wandelen, iemand om koffie mee te drinken, iemand om bij uit te huilen, enzovoort. Heb je geïnvesteerd? Heb je de moeite genomen contacten met groepen mensen te onderhouden, ben je te vertrouwen, kun je communiceren? Natuurlijk vallen ze bij bosjes, naarmate je ouder wordt maar hoe meer contacten je hebt, hoe meer je er overhoudt.



Ervaring

Ook blijkt eenzaamheid een zeer subjectieve ervaring. Iemand kan vijf kinderen hebben en een man en zich verdwaald en verloren voelen, terwijl een ander 87 is, de helft van de tijd uit het raam staart maar super tevreden is met de geranium en een kop vol herinneringen. Mijn lieve tante komt altijd even terug op de dood van haar broer. ,,Hoe was dat toen voor jullie, zo plotseling?"



Als ik wegga, stopt ze me twee boekjes toe van exposities van mijn kunstenaarsvader. ,,Die vond ik bij je tante Truus, na haar overlijden."



Dankbaar kus ik haar op haar wangen. Met de kostbare relikwieën in mijn zak stap ik de trein in. ,,Voorkom voor je eigen bestwil dat je niets betekent voor anderen", raadt hoogleraar Joris Slaets aan in de Volkskrant.



Mijn tante An en Ome Ger zijn daar met vlag en wimpel in geslaagd, zij betekenen alles voor anderen, in elk geval voor mij. Ik hoop dat Hans van der Togt een hoop brieven heeft gekregen naar aanleiding van zijn openhartige interview. Ik denk dat hij meer heeft betekend voor anderen dan hij zich nu realiseert.