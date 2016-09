Eerste arrestatie om Turkse spanningen

Sociale media

De meerderheid van de aangiften wordt gedaan voor bedreigingen en beledigingen die via sociale media worden geuit. ,,Het blijkt voorlopig bij bedreigingen te blijven. Ze worden in weinig gevallen uitgevoerd.''

Slort benadrukt dat de politie met iedereen in de Turkse gemeenschap begaan is. ,,We zijn nadrukkelijk de politie van iedereen. Wij hebben geen voorkeur voor welke groep dan ook.''



De politie probeert met wijkagenten zo goed en veel mogelijk contact te houden met de Turkse gemeenschap. Slort: ,,Zo proberen we goed in de gaten te houden wat er speelt. We zetten in op de-escalatie, maar als het moet grijpen we direct in.''