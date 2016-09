Eigen risico in zorg blijft volgend jaar gelijk

De angst was dat het eigen risico in 2017 zou kunnen oplopen tot 500 euro. Vooral de SP was hier bezorgd over.



Doordat de kosten in de zorg nu onder controle zijn, hoeft het eigen risico niet verder verhoogd te worden. De afgelopen jaren steeg het eigen risico nog flink. In 2012 was dit nog 220 euro.



GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver liet gisteren in het AD weten af te willen van het eigen risico in de zorg. De gezondheidszorg lijkt het belangrijkste onderwerp te worden van de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017, meldde onderzoeksbureau Ipsos vorige week.