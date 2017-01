Eigenwijze Ard heeft totaal geen krediet meer

Het veranderen van zijn imago zegt misschien wel het meest. Begon Ard van der Steur als die grappige en flamboyante bewindsman, nu wordt hij voor pedant versleten. Zijn bravoure heet inmiddels een gebrek aan deemoed en politiek gevoel. Oorzaak zijn - natuurlijk - zijn grote (verbale) misstappen. Die rond professor George Maat, Volkert van der Graaf, en al eerder over de Teevendeal. Maar sluipenderwijs kan de VVD'er niets meer goed doen. Malle Ard die kisten wijn meeneemt in het regeringstoestel na een werkbezoek in het buitenland. Naïeve Ard die ineens onbedoeld in een reclame van KPN ('misverstand') opduikt. Arrogante Ard die een debat in de Eerste Kamer laat verzetten, ten faveure van zijn bruiloft met meubelmaakster Ninette. Slordige Ard die rond terrorist Ibrahim el-Bakraoui per ongeluk zegt dat informatie van de FBI kwam, maar moet erkennen dat het de politie in New York was. Kortzichtige Ard die een 'concertje' organiseert in een ambassade en geen huur betaalt. Zo tellen oppositiepartijen inmiddels ook kleinere incidenten op bij de echte 'blunders'. Noem het gezever, maar ondanks de kritiek die het hem oplevert, komt de minister criticasters nooit eens deemoedig tegemoet. Van der Steur mag graag zijn moeder citeren. ,,Die zei: wie geen fouten maakt, maakt meestal niks.'' Z'n opponenten horen het hoofdschuddend aan. En zo werd de VVD'er in zijn ministerschap - tot dusver twintig maanden - de vlek waar de oppositie steeds ongebreideld in kon wrijven. De VVD wilde na de val van minister Ivo Opstelten en secondant Fred Teeven met een schone lei te beginnen, maar de nasleep van de deal met crimineel Cees H. is juist almaar groter geworden. Dat Van der Steur een slepend en serieus conflict met de stakende (!) politie wist te lijmen, is al geen prestatie meer, maar 'een gelukje'. ,,Hij heeft simpelweg geen enkel krediet meer'', weet een bron binnen de oppositie.

Het televisieprogramma Nieuwsuur onthulde maandag dat Van der Steur zich in maart 2015 als VVD-Kamerlid nóg eens zeer vergaand heeft bemoeid met beantwoording van Kamervragen door zijn voorganger minister Ivo Opstelten. Die kwam in het nauw door vragen over Cees H., die een veelbesproken deal sloot met de vroegere officier van justitie Fred Teeven. Van der Steur heeft al eens erkend dat hij zich met de beantwoording bemoeit had en dat hij ‘daar spijt van had’. Nu blijkt dat hij als Kamerlid zelfs een suggestie lijkt te hebben gedaan om informatie achter te houden voor de Tweede Kamer. Uit de opgedoken e-mail van Van der Steur – toen nog Kamerlid- aan de assistent van toenmalig minister Opstelten, blijkt dat hij suggereerde om de Tweede Kamer niet te informeren dat staatssecretaris Fred Teeven nog ongeveer wist te herinneren hoe hoog het bedrag was dat crimineel H. had gekregen. In de conceptantwoorden van het ministerie stond aanvankelijk dat Teeven zich bedragen kon herinneren en welke dit waren. ,,Zeer kwetsbaar,’’ schreef Van der Steur in de kantlijn. En: ,,Als dit de herinnering van de stas (staatssecretaris, red.) is, waarom is dat dan niet eerder gemeld.’’ In de definitieve versie van de brief werden de door Teeven genoemde bedragen inderdaad weggehaald. Er stond dat Teeven ‘onvoldoende herinneringen’ had om bedragen te noemen. Nadat het bonnetje van de deal alsnog werd gevonden, traden minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven af.

Wie bent u? Toch is Van der Steur een innemend persoon. Wie met hem praat, vindt een luisterend oor. Soms neemt hij de lift op zijn departement, stapt op een willekeurige verdieping uit en zegt: ,,Hallo, ik ben Ard, wie bent u en wat doet u precies?'' Deel je zijn voorliefde voor geschiedenis, dan kan hij op de Haagse boekenmarkt zomaar een eerste druk van het een of ander voor je meenemen. Of hij toont je z'n Winston Churchill-memorabilia, dineert met je in zijn atypische woonhuis: een kasteeltje in Warmond. Zou je niet beter weten, dan zou je hem voor de succesvolste minister van het kabinet aanzien. Geen bewindspersoon die zo zorgeloos naar buiten stapt op de vrijdagmiddag na de ministerraad als hij. Als z'n moeizame ministerschap al zijn tol eist, dan niet op zijn gemoed. Een gulle lach, een grapje, een praatje met voorbijgangers. ,,Het is ongelofelijk'', zegt een naaste medewerker. ,,Hoezeer ze ook op hem inbeuken, hij blijft de blik vooruit houden.'' Het is de VVD'er ten voeten uit: eigenwijs als wat en immer optimistisch.

Speelbal

Diep in z'n hart zal zelfs Van der Steur moeten erkennen dat het niet is geworden wat hij hoopte. De kans dat hij na vandaag nog minister is, lijkt klein. Hooguit blijft hij beschimpt en beschadigd achter, een speelbal voor de oppositie in de verkiezingscampagne.



Nu was hij ook geen eerste keus. VVD-collega Henk Kamp had geen trek in de baan, net als Jan-Kees Wiebenga, lid van de Raad van State. Dan moet Ard het doen, die is verbaal sterk, wensdroomde de VVD-top.



Als voormalig Nederlands kampioen debatteren (1991) én ex-advocaat, gold Gerard Adriaan van der Steur als ideale stand-in voor de hakkelende en mompelende Opstelten. Of zoals Van der Steur ooit zelf zei: ,,Ik was nooit zo'n fysiek ingestelde figuur. Al vanaf de lagere school moest ik van me af praten om me staande te kunnen houden.''



Pijnlijk dat juist zijn verbale gestuntel z'n achilleshiel zou blijken. De opeenvolgende affaires noopten hem al tot drie keer toe zijn excuses te maken aan het parlement.



In het parlement ziet men steeds hetzelfde patroon. Een onthulling. Bakken kritiek. Van der Steur die er geen kwaad in ziet. En pas na aandringen over de brug komt met inkeer. Met de volgelopen emmer is het maar de vraag of het weerleggen van de laatste onthulling van Nieuwsuur genoeg is. Een groot deel van het parlement heeft het - populair gezegd - wel een beetje gehad met Ard 'die ministertje speelt'.



Volg het debat vanmiddag via ons liveblog.