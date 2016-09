Einde negatief studieadvies in tweede jaar

,,Ik wil er duidelijk over zijn dat studenten onder geen beding de dupe mogen worden van regelingen binnen de instelling die niet conform de wet zijn vormgegeven", schrijft ze vandaag aan de Tweede Kamer.



Volgens Bussemaker hebben de hbo's en universiteiten de regels te ruim geïnterpreteerd. Zij gaven studenten vaak een voorwaardelijk advies. Als zij bijvoorbeeld in het tweede jaar er nog niet in slaagden hun propedeuse af te ronden, konden ze alsnog hun biezen pakken. Het studieadvies is bedoeld om snel duidelijkheid te maken dat studenten niet geschikt zijn voor de gekozen opleiding.



Noodklok

Studentenorganisatie ISO luidde eind mei de noodklok, omdat uit een inventarisatie bleek dat op zeven van de elf grote hogeschool en universiteiten studenten ten onrechte worden weggestuurd. Het ISO werd gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer; vooral PvdA, CDA en D66 maakten zich sterk om de misstand aan te pakken.



Onder druk van de Kamer besluit Bussemaker de scholen nu vermanend toe te spreken. Iedere hbo en universiteit wordt apart door de minister geïnformeerd over hoe de regels wél moeten worden toegepast. Dat betekent dat studenten wegsturen in het tweede studiejaar niet meer mag, tenzij het gaat om student die later is ingestroomd of als het oordeel wordt uitgesteld vanwege persoonlijke omstandigheden van de student.



Rechtszaak

Het ISO roept studenten die tegen de regels in zijn weggestuurd van hun opleiding op om zich te melden bij het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR). ,,Wij overwegen een collectieve rechtszaak aan te spannen", zegt ISO-voorzitter Jan Sinnige. ,,Er moet toch een soort financiële constructie komen om het jaar studievertraging dat de studenten onterecht hebben opgelopen te compenseren." Inmiddels hebben al 40 studenten zich bij LSR gemeld.



PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis is benieuwd hoe groot de groep gedupeerden uiteindelijk zal zijn. ,,Maar ik ben blij dat de minister de juiste toepassing van de regels bij de scholen duidelijk gaat maken. Nu is het klaar. Er komt een einde aan deze misstand."