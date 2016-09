Einde van reeks hitterecords in zicht

Gisteren noteerde Arcen (Limburg) de derde regionale hittegolf van dit jaar. Omdat het kwik vandaag sowieso boven de 25 graden komt, mogen we vandaag ook bij die hittegolf tellen en duurt het dus nog even voort.



,,Het is zeer uitzonderlijk dat een station drie hittegolven in een jaar noteert. En als de temperatuur vandaag in Maastricht of op het meetstation Ell de 30 graden haalt - en dat is niet ondenkbaar, dan mogen we ook daar van een regionale hittegolf spreken", aldus Verhoef.



Dat wordt het het zoveelste warmterecord op een rij. ,,Zo extreem hoog staan de huidige records niet; voor De Bilt bijvoorbeeld 'maar' op 26,6 graden in 2006. We breken dus waarschijnlijk het derde dagrecord op rij, want ook gisteren en eergisteren viel De Bilt in de prijzen. Van alle Nederlandse meetstations heeft op 15 september alleen Maastricht wel eens een tropisch waarde gemeten. In 1947 werd het er 30,6 graden."



Klimaatverandering

Ook het KNMI heeft inmiddels z'n licht laten schijnen over het warme septemberweer, in relatie met de klimaatverandering. Extreem warm weer, met een temperatuur die ruim 10 graden boven het langjarig gemiddelde uitkomt, komt eenmaal in de 90 jaar voor.



Verhoef verklaart: ,,Het blijkt dat door de klimaatverandering de kans op dit warme septemberweer elfmaal groter is geworden. We kunnen er dus best vanuit gaan dat we de komende jaren vaker dan voorheen praten over records in de septembermaand."



Niet meer extreem

Vandaag is voorlopig de laatste echt hete dag. Morgen is het met 22 tot 24 graden nog wel warm voor de tijd van het jaar, maar niet meer extreem. Records zullen er dan ook niet meer komen.



De lagere temperaturen komen niet helemaal zonder slag of stoot. Er komt meer bewolking en er vallen enkele buien. Lokaal kan het daarbij ook onweren. ,,In het weekeinde is het eerst wisselvallig. Zondag is het alweer op de meeste plaatsen droog en wordt het 20 of 21 graden met geregeld zon", aldus Verhoef.