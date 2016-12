Eindhovense 'jihadiste' wilde met Kerst thuis zijn

De 33-jarige Helena S. (roepnaam Lieke), die een dochter heeft, werd vorige week aangehouden toen ze per auto de Turks-Bulgaarse grens wilde oversteken. ,,Ze was op weg naar huis, we hadden haar graag hier gehad met Kerstmis,'' zegt haar vader thuis in Helmond. ,,Want wij missen haar ook natuurlijk.''



De vrouw zit sinds haar arrestatie vast in Bulgarije, in afwachting van uitlevering aan Nederland. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar ervan dat ze wilde afreizen naar Syrië, om zich daar aan te sluiten bij IS. Maar dat gelooft haar vader niet. ,,Mijn dochter was met andere dingen bezig dan IS. Wel met het geloof, maar niet zoals het nu naar buiten komt. Er komt een onderzoek en dan krijgen we alle antwoorden. Ik wil eerst haar verhaal horen.''

Bekenden omschrijven S. als een intelligente, impulsieve vrouw, die zich al vaker in bijzondere avonturen stortte. Zo streed ze in het verleden actief voor de rechten van homo's, en wierp ze zich al eens op het boeddhisme. Ze volgde twee studies aan de Universiteit Utrecht, maar maakte beide studies niet af. Daarna had ze een reeks verschillende baantjes, en begon ze een praktijk voor paramedische praktijken. S. werd al jong moeder; het meisje woont inmiddels bij haar vader.



Islam

Vorig jaar raakte S. in de ban van de islam. ,,Wanneer houdt het geweld door de westerse coalitie op?'', schreef ze dit jaar op internet bij een artikel over de oorlog in Syrië. Drie maanden geleden vertrok ze naar Turkije. Het OM denkt dat ze naar Syrië wilde reizen om zich bij IS aan te sluiten, en plaatste haar op de internationale opsporingslijst.