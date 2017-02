De geglobaliseerde wereld kent veel slachtoffers, waaronder de oude elite, die haar rol als gids en opvoeder van het volk heeft verloren. De politiek-culturele voorhoede durft geen goed voorbeeld meer te geven. Ze schrijft niet langer voor hoe te leven en de maatschappij in te richten. Ze verontschuldigt zich haast voor haar talent, rijkdom en status, murw van de onophoudelijke aanvallen op haar geloofwaardigheid en intenties.



De oude elite heeft zich teruggetrokken in zelfgekozen isolatie en doet er het zwijgen toe. Nieuwe elites hebben haar plaats ingenomen. In de politiek zijn het de populisten en in de technologie de nerds van de Silicon Valley; getalenteerde, jonge mensen, die opereren in innovatieve, hyperenergieke omgevingen, waar zelfs de drempels zijn verwijderd om ze niet te storen bij het ijsberen. Vijftigers zijn er zeldzaam, zestigers komen er niet voor. Hier regeren jeugd, spijkerbroek en T-shirt.



Silicon Valley voorziet de wereld van almaar nieuwe gadgets en sociale media, populisten maken van die media gebruik om onophoudelijk angst en woede aan te blazen in de wereld.



Google, Facebook en Twitter zijn instrumenten die de leugenfabriek dienen, en hoewel ze daar niet voor zijn ontworpen, doen ze niets om die kwalijke rol te beperken. Ze zijn daardoor medeverantwoordelijk voor de kwaadaardige vermenigvuldiging van leugens en nepnieuws die iemand als Donald Trump aan de macht hebben gebracht.



Iedere elite brengt haar eigen waardenpakket mee, haar eigen moraal. De moraal waar mijn generatie het product van is - de generatie X of de verloren generatie - kwam voort uit de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Leraren onderwezen humanistische principes die het nut van het algemeen dienden. Verdraagzaamheid, samenwerking en de vrijheid van het individu waren de dragende ideeën waarmee ik groot werd. Het verheffingsideaal was nog springlevend.



Wie het goed had, had de plicht minderbedeelden te helpen. Bij ons op tafel stond een papieren doosje waar je je zakgeld in kon stoppen voor de actie Gast aan tafel, waar een kind in de Derde Wereld van werd gevoed. Het idealisme was veelvormig, de morele zelfingenomenheid onverdraaglijk, maar er stak een nobele gedachte achter die de gemeenschapszin wilde bevorderen.



De nieuwe wereld wordt ingericht door nieuwe mensen. Van techbedrijven en populisten kan niet worden gezegd dat ze door een sterk verantwoordelijkheidsgevoel worden geleid, laat staan dat ze een goed ontwikkelde gewetensfunctie hebben.



Met Trump zien we een programma van cynisch eigenbelang en meedogenloos kapitalisme aan het werk, dat de wereld in winnaars en verliezers verdeelt en zich niet bekommert om de achterblijvers.



Het verzet van de techbedrijven tegen Trump kwam pas toen zijn decreten hen persoonlijk raakten; ze protesteerden niet vanuit een ethisch bezwaar, maar vanwege een economisch nadeel. De nieuwe elite is een elite zonder verantwoordelijkheidsgevoel en zonder geweten. Wie op haar vertrouwt, zal door haar worden bedrogen.