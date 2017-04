Elkaar nemen zoals je bent? Verbeter elkaar!

Soms is dat wat goed werkt precies het tegenovergestelde van dat waarvan we denken dat het goed werkt. Neem bijvoorbeeld liefdesrelaties, dat prachtige, menselijke gedoe dat zowel een fleurige alpenweide is als een mijnenveld. Wat werkt daar nou het best? Wat wil je eigenlijk dat je geliefde doet, zodat jij je goed voelt?



Het antwoord blijkt simpel: vrijwel iedereen wil geaccepteerd worden zoals hij of zij is. Dat je goed genoeg bent. Dat je niks aan jezelf hoeft te veranderen.



Nogal logisch, zou je zeggen. Want dat is liefde, toch? Elkaar nemen zoals je bent. Oók kunnen houden van de zwakke kanten van een ander. Misschien zelfs een beetje lachen samen om het gestuntel.



Nou, nee. De werkelijkheid is precies omgekeerd. Relaties worden leuker als je toestaat dat je elkaar juist wél verandert. De oude Grieken keken er zo naar: stel dat je liefde ziet als een vorm van bewondering. Je ziet de grootsheid in de ander en je kijkt op tegen al dat moois. Dan is de logische consequentie dat je veel kunt leren van je lief.