'Elke dag kijk ik in haar kamer of ze nog leeft'

Ze draagt een dik vest, maar haar smalle nek verraadt haar toestand. Ina (19) is ziek, heel ziek. Ze verkeert in levensgevaar: elke verkoudheid kan haar fataal worden. Zelf wil ze dat nog niet geloven, maar haar vader weet beter. ,,Elke ochtend loop ik naar haar kamer om te kijken of ze nog leeft.''



Eigenlijk zou Ina in een ziekenhuis moeten liggen, zegt haar vader, maar dat wil ze niet meer. Gespecialiseerde klinieken kregen haar eetstoornis niet onder controle. Al een jaar is ze thuis, vechten haar ouders er dagelijks voor dat Ina wat eet. ,,Maar ze houdt dit niet vol, er moet wat gebeuren.''



Experimentele behandeling

In januari gaat het gezin naar Portugal, naar een kliniek met een experimentele behandeling. In elk geval voor twee maanden, meer kan verzekeraar ONVZ niet toezeggen omdat de onbewezen therapie niet uit de basisverzekering kan worden vergoed.



Ina's vader is ten einde raad. ,,De therapieën hier mogen dan bewezen zijn, maar wij zijn er niet verder mee gekomen.'' Ook Ina wil per se naar Portugal. Beter worden. Hier kwam ze bij elke behandeling meer in verzet, zegt ze. Stortte zich nog dieper in haar eetstoornis. ,,Ik werd gedwongen opgenomen. Had niets te zeggen over mijn behandeling. Via een sonde kreeg ik dwangvoeding.'' Het leidde even tot gewichtstoename, maar daarna viel ze terug en vlogen de kilo's er weer af.