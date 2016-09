Elke opvang heeft z'n prijs

'Hoeveel kost kinderopvang nu echt?' vraagt een zwangere vrouw op een mama-forum. Ze maakt zich zorgen of ze de hypotheek nog wel kan blijven ophoesten als haar kleintje eenmaal is geboren. Haar vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Hoeveel ze straks precies kwijt is aan kinderopvang hangt onder meer af van het aantal uren en hoeveel kinderopvangtoeslag ze krijgt. Maar haar zorg is begrijpelijk: kinderdagdagverblijven zijn behoorlijk prijzig. Gelukkig zijn er alternatieven voor de dure crèche.



Gastouder

Je kunt je kinderen onderbrengen bij een professionele oppas, gastouder genaamd. Meestal breng je je kind naar een gastgezin, maar je kunt ook regelen dat de gastouder bij jou thuiskomt. Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet je gastouder voldoen aan bepaalde veiligheids- en kwaliteitseisen. Zo moet hij/zij zijn ingeschreven bij een gastouderbureau en de juiste korte opleiding hebben gevolgd. Een gastouder mag maximaal 6 kinderen opvangen - eigen kinderen onder 10 jaar worden ook meegerekend.



De uurtarieven van gastouders liggen vaak lager dan die van kinderopvang. Daar staat tegenover dat je voor een gastouder ook minder toeslag ontvangt. Toch is een gastouder netto vaak goedkoper dan de kinderopvang omdat een gastouder meestal alleen de werkelijk afgenomen uren rekent. Bij crèches betaal je vaak voor 10 of 11 uur per dag en draait de teller tijdens vakanties gewoon door. Nadeel is echter dat je afhankelijk bent van één persoon. Is de gastouder ziek of op vakantie, dan moet je zelf iets regelen.