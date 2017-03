En de Oscar voor het beste campagnefilmpje gaat naar...

Een miljoen kijkers zagen afgelopen weekend op tv en internet een jonge Wilders en Rutte, die zogenaamd in de zomer van 1974 zitten te ruziën. Jongetje Buma haalt de kemphanen uit elkaar. ,,Ik wil later premier worden'', zegt hij. ,,Iemand moet de verstandigste zijn.''



De aandacht voor het filmpje bleef, doordat de VVD er slim een graantje van meepikte. In het reclameblok van het lijsttrekkersdebat zondagavond plakte de regeringspartij er meteen een spotje achteraan, met de boodschap: maar veertig jaar later is Mark Rutte minister-president. Prompt haalde RTL het nieuws met excuses: ze hadden nooit mogen toestaan dat het filmpje erachter geplakt kon worden.



,,Dit is het beste wat je kunt hebben, dat je filmpje een paar dagen onderdeel wordt van het nieuws. Dan krijg je een veel groter bereik'', zegt Claes de Vreese, hoogleraar politieke communicatie van de Universiteit van Amsterdam. ,,Het CDA werd weliswaar afgetroefd door de VVD, maar het leverde ze nog steeds aandacht op. Beide partijen hebben hier baat bij gehad.''



Cynisme

Het CDA zet Rutte en Wilders wel negatief neer. Geert Wilders doet dat ook, door in zijn spot Rutte af te beelden met een lange Pinokkio-neus. Lang werd gedacht dat dit bij kiezers leidt tot cynisme over de politiek, maar onderzoeken laten juist een positief effect zien. De Vreese: ,,Negatief campagnevoeren draagt bij aan het idee dat de verkiezingen belangrijk zijn, dat er politieke strijd is. Dat kan kiezers juist mobiliseren.''



Toch is de invloed van verkiezingsspotjes klein in Nederland. Waar kiezers in de VS worden gebombardeerd met politieke boodschappen, zie je ze bij ons makkelijk over het hoofd. Spotjes zijn duur en bovendien is het niet zo effectief om op tv een filmpje de wereld in te sturen naar het grote publiek. Wat dat betreft bieden sociale media uitkomst. De Vreese: ,,Je ziet een verschuiving van de klassieke reclamespot naar korte filmpjes online.''