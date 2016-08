En weer staan we vast

Oplossing 1: meer asfalt

De afgelopen jaren is een aantal grote wegenprojecten gereedgekomen. En ja, die hebben voor een betere doorstroming gezorgd. Denk aan de openstelling van de A4 tussen Delft en Schiedam, die de A13 nu enorm ontlast. Een kwart van de automobilisten die gebruikmaakten van de A13 tussen Rotterdam en Den Haag, kiest nu voor de A4.



In deze kabinetsperiode wordt 717 kilometer aan nieuwe rijstroken opgeleverd, meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daar is op dit moment al 641 kilometer van opengesteld. Veruit het grootste project de afgelopen tien jaar was de wegverbreding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (A9, A6, A1). Buiten de Randstad werd succes geboekt met de verbreding van de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord en wordt de verkeersafwikkeling op de A12 en de A15 ten zuiden en oosten van Arnhem snel verbeterd.



Verkeersinformatiedienst VID stelt jaarlijks de file top 50 op. Woordvoerder Patrick Potgraven ziet dat er sinds 2009 flink is geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur. ,,Wat dat betreft gebeurt er hartstikke veel, maar wat mij verbaast is het tempo waarmee die nieuwe zee aan asfalt volloopt. Iedereen kan zien dat de economische groei intensiever weggebruik oplevert."



Het gevolg: ondanks de aanleg van asfalt staan mensen langer in files, die ook nog eens meer kilometers tellen. Over heel Nederland bekeken is deze 'filezwaarte' vorig jaar toegenomen met twintig procent, rond de grootste steden met een derde.



Ook al is er vooral in de Randstad vooruitgang geboekt, het is óók de regio waar het op andere punten elke dag helemaal vastloopt. Broodnodige projecten die op stapel staan: de flessenhals op de A4 bij Leiden, de verbreding van de A20 tussen Rotterdam en Gouda, de Rijkswegen in de regio Amsterdam en een betere doorstroming rond Rotterdam.